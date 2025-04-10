شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعتمد العمل بلائحة مدرسة تعليم قيادة السيارات وتشكيل مجلس إدارة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 79 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، العمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن اللائحة المالية والإدارية لمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة الجيزة، وإلغاء العمل بلائحة معهد التدريب على قيادة السيارات بمحافظة الجيزة الصادرة بقرار محافظ الجيزة رقم 9982 لسنة 2017.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 388 لسنة 2025، على أن بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاتها.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بقرار رقم 549 لسنة 2014 بشأن بدل حضور الجلسات واللجان.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 بشأن صرف جميع المستحقات من خلال نظام الدفع الإلكتروني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته رقم 232 بتاريخ 8/3/2023 من الموافقة على تقنين أوضاع اللوائح غير المعتمدة من وزارة المالية وفقًا لوضعها الحالي مع قيام وزارة المالية بمراجعة الإيرادات والمصروفات….. إلخ)، وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021 المعدلة بقراره رقم 72 لسنة 2023، وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 9982 لسنة 2017 بإصدار لائحة معهد التدريب على قيادة السيارات بمحافظة الجيزة، وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية رقم 655 المؤرخ 6/2/2025، باعتماد اللائحة المالية والإدارية لمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة الجيزة، وبناءً على ما عرضه السكرتير العام لمحافظة الجيزة، قرر:-

المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن اللائحة المالية والإدارية لمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة الجيزة، ويلغى العمل بلائحة معهد التدريب على قيادة السيارات بمحافظة الجيزة الصادرة بقرار محافظ الجيزة رقم 9982 لسنة 2017، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

المادة الثانية: يشكل مجلس إدارة مدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مديرية أمن الجيزة، وعضوية كل من:

1-السكرتير العام.

2-المستشار القانوني للمحافظة.

3-نائب مدير أمن الجيزة.

4-مدير الإدارة العامة للمرور.

5-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمشرف على الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

6-مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الجيزة.

7-مراقب عام الحسابات بمحافظة الجيزة.

8-مدير عام الشئون المالية بمحافظة الجيزة.