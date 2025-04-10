شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى: القطن المصرى يتمتع بجودة ممتازة ويمكنكم شراء القمصان من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير فرنسا فى القاهرة إيريك شوفالييه، خلال افتتاحه مؤتمر اسكو ISCO المدرسة الدولية للأورام: "إننا سعداء بالتعاون المصرى الفرنسى فى مجال الأورام، وإنشاء فرع لمعهد جوزتاف روسية فى مصر، وذلك لتشخيص وعلاج مرضى الأورام، وتبادل الأبحاث والتعاون فى مجال البحث العلمى المشترك".



وأضاف شوفاليه: "أنا شخصيا سعيد بهذه التجربة وهذا التعاون، وإن هذا التعاون سيمثل علامة فارقة في العلاقة بينهما".

وتابع: "مصر غنية بمصادرها وإنتاجها، ويعتبر القطن من أشهر المنتجات فى مصر، ويمكنني أن أقول لكم إنه يمكنكم شراء قمصان جيدة جدًا من هنا من مصر لأن القطن المصرى يتمتع بجودة ممتازة".