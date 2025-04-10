شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يلتقى رئيسة مجلس الشيوخ الكندى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشؤون الأمريكية، و الوفد المصرى المرافق ، بلقاء عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الكندى ومنهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وذلك خلال زيارته الجارية إلى كندا .

وقد شارك في اللقاء من الجانب المصري - بجانب المسؤولين المصريين ووفد الأعمال من "مجلس الأعمال الكندي المصري" - كبار البرلمانيين المصريين المشاركين في تلك الزيارة؛ وهم السيد النائب د. شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والسيد النائب د. عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

كما شارك في الاجتماع من الجانب الكندي السناتور "بيتر بيم" رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ، والسناتور "محمد زيبق" عضو اللجنة والذي شارك في ترؤس الجلسة، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، مثل السناتور “أمينة جيربا" الرئيس المُشارِك للجمعية البرلمانية الكندية الأفريقية؛ والذين حرصوا على الحضور والتفاعُل حول شتى الموضوعات، فضلاً عن طرح أفكار ورؤى للتعاون.

واستعرض السفير أبو العينين مُجمل أوجُه العلاقات بين مصر وكندا والرغبة في الارتقاء بمسارات الانخراط الثنائي الإيجابي إلى آفاق أرحب، استغلالاً لهذه الزيارة المصرية إلى مجلس الشيوخ الكندي وتواجُد وفد برلماني مصري رفيع، وذلك بحيث يتم تعزيز العمل على صعيد التعاون البرلماني، وكذا في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، دعماً للقطاع الخاص ودوائر الأعمال في البلديّن .



وأكد الوفد المصري على أهمية تلك الزيارات وضرورة مواصلة البناء عليها والدعوة لاستقبال وفود برلمانية من كندا إلى مصر.

كما تم استعراض الانجازات والمناخ الاقتصادي الواعد بمصر وما ينطوي عليه من حوافز وتسهيلات متعددة.

وقد أعقب الاجتماع إقامة حفل استقبال داخل مقر مجلس الشيوخ على شرف الوفد المصري، وذلك بمشاركة من جانب السيدة "ريموند جانييه" رئيسة المجلس والتي حرصت على التواجُد للقاء السفير د. أبو العينين والوفد المصري .