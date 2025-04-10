شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، اليوم الخميس، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسى والذى يعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في عدد من الجلسات الخاصة بالمنتدى، كما يعقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من نظرائه، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة.