شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلاً والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، 11 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد غد نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:-

القاهرة

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 26 درجة.

الصغرى 10 درجة.

أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 14 درجة.