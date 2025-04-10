شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا ومستشار الرئيس للصحة ورئيس جامعة القاهرة يشهدون افتتاح مؤتمر اسكو للأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السفير الفرنسى بالقاهرة إيريك شوفالييه، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مؤتمر المدرسة الدولية للأورام "اسكو"ISCO اليوم بالقاهرة ، والذى يعقد برئاسة الدكتور تامر النحاس أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، والدكتور وليد عرفات أستاذ علاج الاورام بطب الإسكندرية.

حضر افتتاح المؤتمر كل من الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى، والدكتور حسام كامل الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومى للأورام.

من جانبه قال الدكتور وليد عرفات أستاذ علاج الأورام بطب الاسكندرية، إن المؤتمر الرابع للأورام يناقش مختلف تخصصات الأورام وبحضور عدد كبير من خبراء الأورام من مختلف دول العالم، وباشتراك معهد جوزتاف روسية الفرنسى، وذلك للتعاون فى مجال البحث العلمى بين مصر وفرنسا.

وأكد الدكتور تامر النحاس رئيس المؤتمر، ان المؤتمر يعقد بالتعاون مع معهد جوزتاف روسيه بفرنسا، وبحضور خبراء علاج الأورام من فرنسا لتبادل الخبرات والبحث العلمى بين مصر وفرنسا.

من جانبه قال السفير الفرنسى بالقاهرة إيريك شوفالييه، سعيد بوجودى فى مؤتمر اسكو، والذى يجمع خبراء العالم فى مجال الأورام من فرنسا ومصر، لاستعراض أحدث الابحاث فى مجال الأورام.



بروفوسير مارك سبلمان ود حسام كامل



د عوض تاج الدين



رئيس جامعة القاهرة



رئيس جامعة القاهرة ومستشار الرئيس للصحة



رئيس جامعة القاهرة



سفير فرنسا بالقاهرة



سفير فرنسا فى القاهرة



سفير فرنسا ود تامر النحاس



اساتذة الاورام فى مصر