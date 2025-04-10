شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه شقيقة الكاتب الصحفى شريف الشوباشى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكاتب الصحفي شريف الشوباشي ، وفاة شقيقته هدى، ويحدد معاد الجنازة و العزاء لاحقا.

وقام الكاتب الصحفى شريف الشوباشى برثائها في منشور علي موقع التواصل الاجتماعي قائلا "شقيقتى الحبيبة هدى.... رحلت عن دنيانا صباح اليوم..... عانت وضحت كثيرا فى حياتها وكريت عمرها لتربية خالد وهند الخميسى ابناء شقيقتها فاتن التى رحلت فى ريعان شبابتها... هدى كانت تحب كثيرا التعليق من خلالى على فيسبوك وكان آراؤها تلقى نجاحا كبيرا وكانت تسعد كثيرا جدا عندما تعرف ان عدد اللايكات زاد عن 100 واحيانا عن 200, قلبى يعتصر من شدة الألم",