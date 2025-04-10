شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ختام الدورة الدراسية للمقبلين على الزواج للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أختتمت أمس بمركز مار مرقس بمدينة نصر الدورة الدراسية للمقبلين على الزواج الثاني والصادر لهم تصريح من المجلس الإكليريكي والطرف الآخر الذي سيرتبطون به.

وينظم الدورة للمرة الرابعة، المجلس الإكليريكي الإقليمي - الدائرة الأولى (القاهرة والجيزة) بالتعاون مع مركز الحياة الأفضل بأسقفية الخدمات تحت شعار "ينبوع الحياة".

وألقى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية ورئيس المجلس الإكليريكى الإقليمى - الدائرة الأولى المحاضرة الختامية والتي حملت عنوان "قيمة وقامة الزواج المسيحي" وأجاب على أسئلة المشاركين فيها.

كما تم عرض كلمة مصورة لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والتي أشاد فيها بدور الدورة في بناء الأسر المقبلة على الزواج، وتم كذلك عرض نتيجة استطلاع رأي الدارسين والتى كشفت عن إيجابية وتأثير كبيرين مما قدم لهم في الدورة على حياتهم الاستفادة الحقيقية منها.



وفي نهاية اليوم الختامي سلم نيافة الأنبا أنجيلوس شهادة إتمام الدورة للمشاركين.

يذكر أنه كان من بين الدارسين ستة من أبناء الكنيسة القبطية من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات الذين شاركوا في الدورة بنظام online.