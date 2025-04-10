شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: توفير السلع بأسعار مخفضة تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منافذها المتحركة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنفيذا لتوجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتضم القوافل تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.



توفير السلع بأسعار مخفضة

من جانبه قال اللواء أمجد سعده، مساعد وزير الزراعة إن المنافذ المتحركة للإدارة الإدارة العامة للتسويق بمركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس المركز تواجدت صباح اليوم بالمنتجات الغذائية لتلبيه احتياجات المترددين على الكاتدرائية.

أوضح أن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اللحوم والرنجة والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.

وشهدت المنافذ إقبالا كبيرًا نظرًا لانخفاض أسعار هذه المنتجات عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



المنتجات الغذائية المتوافرة اللحوم

وأضاف "سعده" أن توجيهات وزير الزراعة بتوفير السلع الأساسية سواء من إنتاج الوزارة أو التعاقد مع القطاع الخاص شريطة أن تكون جيدة وبأسعار مخفضة لضخها في المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة والتى يبلغ عددها الان اكثر من 415 منفذا في جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعرب المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن شكره لوزير الزراعة مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

