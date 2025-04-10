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محمد تيسير مطر يشهد توقيع عقد تسليم مكتب الشهر العقارى بمركز شباب دار السلام

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  • محمد تيسير مطر يشهد توقيع عقد تسليم مكتب الشهر العقارى بمركز شباب دار السلام 2/4
  • محمد تيسير مطر يشهد توقيع عقد تسليم مكتب الشهر العقارى بمركز شباب دار السلام 3/4
  • محمد تيسير مطر يشهد توقيع عقد تسليم مكتب الشهر العقارى بمركز شباب دار السلام 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب عزوز الديب

الخميس، 10 أبريل 2025 02:38 م

شهد النائب البرلماني محمد تيسير مطر توقيع عقد استلام مكتب الشهر العقاري الجديد، والمزمع إقامته داخل مركز شباب دار السلام، بين الأستاذ أحمد عبد العزيز الأكحل، رئيس مجلس إدارة المركز، والأستاذ السيد عبادة، مدير إدارة مقرات الشهر العقارى بوزاره العدل، ومن المنتظر افتتاح المكتب قريباً لخدمة أهالي المنطقة.

وكان "مطر" قد تقدم بطلب لإنشاء المكتب على نفقته الخاصة، وحظى الطلب بموافقة وزارتي الشباب والعدل.

ويعد إنشاء مكتب شهر عقاري أحد النقاط والوعود الرئيسية في البرنامج الانتخابي للنائب محمد تيسير مطر.

ولسنوات طويلة عانى أهالي دار السلام بسبب عدم وجود مكتب شهر عقاري للحي، وهو ما سعى مطر لإنهائه.

يأتي إنشاء المكتب ضمن خطة "مطر" لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي دار السلام والاستجابة لطلباتهم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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