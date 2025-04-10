شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: حزب الله أبدى مرونة كبيرة فى التعاون بشأن سلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن حزب الله أبدى مرونة كبيرة في التعاون بشأن سلاحه وفق خطة زمنية معينة.

كانت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، قالت إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح "حزب الله".

ذكرت أورتاجوس أن لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الأممي 1701، الذى ينص على نزع سلاح "حزب الله" على جميع الأراضى اللبنانية.