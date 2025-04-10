شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف روشتة الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن روشتة الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والتى تضمنت:-

- اتبع نظام غذائي صحي متوازن غني بالخضروات والفواكه والألياف والقليل من الملح.

- قلل من الجلوس لفترات طويلة ومارس النشاط البدني مثل المشي أو الجري أو السباحة أو الرقص أو الأنشطة التي تقوي العضلات مثل رفع الأثقال.

- قلل من وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

- توقف عن التدخين وتعاطي التبغ بكافة أشكالهم.

- احرص على أخذ الأدوية وفقًا لتعليمات الطبيب الخاص بك.