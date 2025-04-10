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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف روشتة الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 10 أبريل 2025 01:36 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن روشتة الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والتى تضمنت:-
- اتبع نظام غذائي صحي متوازن غني بالخضروات والفواكه والألياف والقليل من الملح.
- قلل من الجلوس لفترات طويلة ومارس النشاط البدني مثل المشي أو الجري أو السباحة أو الرقص أو الأنشطة التي تقوي العضلات مثل رفع الأثقال.
- قلل من وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.
- توقف عن التدخين وتعاطي التبغ بكافة أشكالهم.
- احرص على أخذ الأدوية وفقًا لتعليمات الطبيب الخاص بك.
انفوجراف
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