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وزارة الصحة تكشف روشتة الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 10 أبريل 2025 01:36 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن روشتة الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والتى تضمنت:-

- اتبع نظام غذائي صحي متوازن غني بالخضروات والفواكه والألياف والقليل من الملح.

- قلل من الجلوس لفترات طويلة ومارس النشاط البدني مثل المشي أو الجري أو السباحة أو الرقص أو الأنشطة التي تقوي العضلات مثل رفع الأثقال.

- قلل من وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

- توقف عن التدخين وتعاطي التبغ بكافة أشكالهم.

- احرص على أخذ الأدوية وفقًا لتعليمات الطبيب الخاص بك.


انفوجراف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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