شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تضيف 14 عربة بوفيه على القطارات الروسية المكيفة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة، بشأن تعديل تركيب عربات عدد من القطارات على خطوط الهيئة من خلال إضافة عربات روسية درجة ثالثة مكيفة تحتوى على 60 مقعدا وبوفيه على 14 قطارا بالهيئة، لتقديم خدمات فندقية داخل القطارات.

وتضمنت تعليمات السكة الحديد التالي:-- اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 أبريل 2025 سيتم ضم عربة بوفيه روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة خدمة جديدة ذات 60 مقعد على قطارات "949 - 516 - 517 - 518 - 519 - 3017 - 959".

- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 سيتم ضم عربة بوفيه روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة خدمة جديدة ذات 60 مقعد على قطارات "584 - 585 - 586 - 587 - 3018 - 946"

-اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 سيتم ضم عربة بوفيه روسية ذات الدرجة الثالثة المكيفة خدمة جديدة ذات 60 مقعد على قطار 948.

- مراعاة أن يكون ترتيب عربة البوفيه الثالثة المكيفة الخدمة الجديدة ذات 60 مقعد رقم 5 بالقطارات المذكورة.