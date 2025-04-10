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وزارة الصحة: دعم أسعار وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى بنسبة 80%

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  • وزارة الصحة: دعم أسعار وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى بنسبة 80% 1/2
  • وزارة الصحة: دعم أسعار وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى بنسبة 80% 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 10 أبريل 2025 01:27 م


كشفت وزارة الصحة والسكان عن الجهود المبذولة من أجل انخفاض معدلات الزيادة السكانية والتى تشمل :-

- دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في المستشفيات فور الولادة مباشرة بنسبة 80%

- اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم

- تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية بنسبة 70% .

- توفير مقدمي المشورة المدربين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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