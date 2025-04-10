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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: دعم أسعار وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 10 أبريل 2025 01:27 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الجهود المبذولة من أجل انخفاض معدلات الزيادة السكانية والتى تشمل :-
- دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في المستشفيات فور الولادة مباشرة بنسبة 80%
- اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم
- تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية بنسبة 70% .
- توفير مقدمي المشورة المدربين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر
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