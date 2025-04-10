شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الناس تعلن مشاركتها فى حملة وزارة الأوقاف "صحح مفاهيمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الناس مشاركتها في دعم حملة "صحح مفاهيمك"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بهدف تصحيح السلوكيات الاجتماعية والمفاهيم الدينية الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

وأكدت إدارة القناة حرصها على الإسهام الإيجابي في نشر رسائل الحملة التوعوية من خلال عرض الفواصل التوعوية، واستضافة العلماء والمتخصصين لشرح محاور الحملة وتبسيطها للجمهور، فضلًا عن تخصيص مساحات زمنية مناسبة ضمن برامجها للحديث عن أهداف الحملة ورسائلها.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من دور قناة الناس الإعلامي في خدمة قضايا المجتمع، والإسهام في بناء الوعي الديني والحضاري الصحيح، بما يتماشى مع رسالة الحملة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الإنسان المصري الواعي بدينه ودنياه.

وقد ثمّنت وزارة الأوقاف هذه المشاركة الفاعلة من قناة الناس، معربةً عن تقديرها للتعاون الدائم والمستمر بين الوزارة والقناة في دعم القضايا الدعوية والوطنية، كما توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالشكر لإدارة القناة على جهودها المخلصة في نشر قيم الوسطية والاعتدال، والإسهام في حملات التوعية المجتمعية.

ودعت قناة الناس جمهورها الكريم إلى التفاعل مع حملة "صحح مفاهيمك"، والمشاركة في نشر رسائلها السامية، دعمًا لجهود وزارة الأوقاف في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

