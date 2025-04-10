شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تنظم تدريب لمعلمى الاقتصاد المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية أكدت فيه أنه تقرر عقد ورش عمل الموجهي عموم وموجهى ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي عبر شبكة الفيديو كونفرانس خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وذلك في الفترة المسائية من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، مؤكدا أنه يتم اتخاد اللازم نحو حضور موجهي ومعلمي المادة بقاعات الفيديو كونفرانس الخاصة بكل محافظة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن برنامج رفع كفاءة موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي للمرحلة الابتدائية والفصل الواحد وذلك يوم الإثنين الموافق 14 إبريل 2025، وبرنامج تنمية مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي للمرحلة الإعدادية العام والمهني وتلك المدة يومين من الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2025 إلى الأربعاء الموافق 16/4/2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن برنامج تطوير مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي للمرحلة الثانوية لمدة ثلاثة أيام من الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2025 إلى الخميس الموافق24/4/2025.