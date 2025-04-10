شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين هيئة ضمان الجودة والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والوفد المرافق له، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة في جميع الأنشطة المشتركة التي تسهم في تحقيق جودة التعليم، وذلك من خلال المنح والمبادرات والأنشطة والبرامج التدريبية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بالهيئة.

وأكد الدكتور هشام محمد عبد السلام على أهمية التعاون المثمر بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تعزيز خطط التطوير والتحسين المستمر للأداء الأكاديمي والمؤسسي، وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذا التعاون إلى نشر ثقافة الجودة وممارساتها وفقًا لأعلى معايير الاعتماد المحلية والدولية، ما يضمن تطوير البرامج الأكاديمية وتأهيلها للاعتماد، مما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية في التميز.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تحسين الجودة الأكاديمية، بل يشمل أيضًا تطوير البرامج التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مما يعزز قدرة الجامعة على تقديم تعليم رائد يتسم بالجودة العالية ويواكب التطورات العالمية مؤكدًا أن الجامعة تواصل دورها الريادي في تقديم خدمات تعليمية مبتكرة وعالية الجودة بما يواكب أحدث المعايير العالمية وتلبي احتياجات المجتمع الأكاديمي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU) هي أول جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعلم الإلكتروني،وتستهدف الجامعة تقديم خدمات تعليمية متميزة بأعلى مستويات الجودة وبتكلفة مناسبة، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني هي جامعة رائدة على المستوى الإقليمي في تقديم كافة الخدمات التعليمية بنظام التعلم الإلكتروني، حيث تُركز الجامعة على بناء الشخصية والتفوق الأكاديمي والابتكار وروح العمل الجماعي.