شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية بعد نقل الباعة الجائلين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم ”الخليج 365” بث مباشر، منذ قليل، من أمام موقف السلام النموذجى الجديد بعد تشغيله، حيث بدأ الموقف استقبال المواطنين، لاسيما أنه يعد من أكبر مواقف القاهرة بعد تطويره وإنشائه بنظام متعدد الطوابق، فى مدخل مدينة السلام بجوار الطريق الدائرى.

ويستوعب موقف السلام الجديد 2500 سيارة نقل وسرفيس، وبه 224 محلا، و 3 أدوار، ومزود بعدة خدمات منها، "مسجد، دورات مياه، نقطة إسعاف، كافيتريات، وغرف للخدمات"، وتم نقل الباعة الجائلين بمحيط الموقف للمحال الجديدة.

ويعمل موقف السلام الجديد على تنظيم حركة السيرفيس بالمنطقة، كما أنه يستهدف القضاء على المواقف العشوائية والكارتة العشوائية التي كان يتزعمها مجهولون، كما أن الموقف الجديد يقضي على الزحام والتكدس في مدخل مدينة السلام، ونزلة السلام من الطريق الدائرى.