شكرا لقرائتكم خبر عن «بوصلة».. مشروع تخرج بإعلام القاهرة للتوعية بأهمية بناء العلامة التجارية الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار «بوصلة هترسملك الطريق من أول وجديد»، يستعد طلاب بالفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للانتهاء من مشروع تخرجهم، الذي يدور حول دعم الخريجين ومن يبحثون عن فرص عمل جديدة، والتشجيع على بناء العلامة التجارية الشخصية.

وينظم المشروع، في 24 أبريل المقبل، فعالية بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور عدد من المختصين ببناء العلامات التجارية الشخصية، وأصحاب الخبرات، للحديث حول طرق وكيفية بناء العلامة الشخصية في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده سوق العمل.

وتتركز الفكرة الأساسية للمشروع حول وجود تطبيق إلكتروني مختص بنشر الوظائف، وهو تطبيق «سكاتش»، يتم من خلاله نشر الدورات التدريبية اللازمة للتأهيل لسوق العمل بالنسبة لحديثي التخرج، ونشر النصائح التي يحتاجها كثير منهم في بداية مسيرتهم العملية.

ويشرف على المشروع كلاً من: الدكتورة إيمان عز الدين، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بالكلية، والدكتورة أروى هشام، والدكتورة دنيا نصر، أعضاء هيئة التدريس بالكلية، تحت رئاسة الدكتور أحمد خطاب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويتكون المشروع من 20 طالبًا، وهم: عبدالرحمن جاد، يحيي إبراهيم، أسامة أحمد، حبيبة وليد، تقي شرف، تقى محمود، تقى عبدالقوى، إيمان حسن، إيمان محمود، سلمى مصطفى، خلود خالد، بسملة عصام، ماركو إدوار، محمد عبدالمنعم،، خديجة محمد، شيماء رجب، نيرة يحيي، رولا سامح، أحمد كمال، سعيد شمس.