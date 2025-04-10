وزارة التضامن تنتهى اليوم من تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات

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القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس من تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، من خلال أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي ، القاهرة " أو البريد المصرى.

‎‎وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية وكذلك تيسير كافة الإجراءات الخاصة بسداد رسوم تذكرة الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مصر للطيران، على النحو التالي، المستوى الأول 55 ألف جنيه، أما المستويان الثانى والثالث 50 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.