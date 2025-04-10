شكرا لقرائتكم خبر عن جوانب خاصة من حياة وزيرة التضامن الاجتماعى فى بودكاست من العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ضيفة على الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجي والإعلام فى حلقة خاصة من بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية.



الدكتورة مايا مرسي

وتتناول الحلقة التي ستعرض على جزأين جوانب خاصة في حياة وزيرة التضامن الاجتماعي وعملها في الأمم المتحدة مرورا بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة وصولا لوزارة التضامن الاجتماعي وآمالها وخطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي فى قطاعات مختلفة.



الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن

كما سيتم التطرق إلى مناقشة برامج الوزارة فى الحماية والرعاية الاجتماعية وبرامج التمكين لإخراج الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى التمكين والتنمية، فضلا عن طرح العديد من الملفات الأخري التي سيتم مناقشتها في اللقاء.



وزيرة التضامن الاجتماعي

وبودكاست "هنا التضامن من قلب العاصمة" يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى.



الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي



الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي



وزيرة التضامن خلال بودكاست الوزارة