شكرا لقرائتكم خبر عن علم النفس والفلسفة واللغة الثانية مواد أساسية بالثانوية نظام قديم.. اعرف عدد أسئلتها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن مواد علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية مواد أساسية بامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلبة النظام القديم وتأتي الأسئلة وفق الضوابط التالية:

- مادة اللغة الأجنبية الثانية يتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة للفلسفة والمنطق يضم 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة علم النفس والاجتماع (نظام قديم)، يضم الامتحان 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مادتى علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق بامتحانات الثانوية العامة لطلبة النظام الجديد تم إلغائهما أما اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع ولكنها نجاح ورسوب فقط، حيث تم استحداث مادة الاحصاء للشعبة الأدبية وهى مادة أساسية حيث يؤدى طلبة الشعبة الأدبية بالثانوية العامة نظام جديد الامتحانات فى 5 مواد وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء.



