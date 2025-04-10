شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 7 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 7 مساجد غدًا الجمعة 11 من أبريل 2025 م، 5 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، ومسجدان صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 1282 مسجدًا، من بينها 862 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، 420 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13363 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 570 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:ففي محافظة الفيوم:إحلال وتجديد: مسجد النور، قرية جردو – مركز إطسا؛ مسجد أبي قبيس، قرية فانوس – مركز طامية؛ مسجد أيوب، عزبة أبو أيوب، قرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس؛ مسجد مصباح، قرية مطرطارس – مركز سنورس.

وفي محافظة الإسماعيلية:

إنشاء: مسجد الشراقوة، قرية البياضية – مركز القنطرة غرب.

وفي محافظة بني سويف:

صيانة: مسجد الكبير، ملاحية حسن سليم، قرية طنسا – مركز ببا.

وفي محافظة سوهاج:

صيانة: مسجد الدقيشي، قرية أولاد عزاز – مركز سوهاج.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.