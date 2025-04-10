شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه باستمرار حملات رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

ورصد الخليج 365 جولة محافظ القاهرة بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيله لمتابعة منع عودة المواقف العشوائية والباعة الجائلين.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بنفق السلام أسفل الدائري ، وميدان السادات بحى السلام أول ، والشوارع المحيطة بالموقف بعد اخلائها من الإشغالات، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، واستعواض البلدورات، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير ، لتتناسب مع الشكل الحضارى للموقف الجديد .

رافق محافظ القاهرة في الحملة التى شارك فيها كل من مديرية أمن القاهرة، وشرطة المرافق، والمرور ، م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف ، وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول، وعدد من قيادات المحافظة.