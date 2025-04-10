شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاضات جديدة فى درجات الحرارة.. الصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض جديد فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 متر، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة علة مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:-

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 29 درجة.

الصغرى 12 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.