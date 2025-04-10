شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مزرعة للثروة الحيوانية بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، مزرعة للثروة الحيوانية، كما تفقد عدد من المدارس من بينهم مدرسة تكنولوجية .

كما تفقد رئيس الوزراء، كوبري منقباد العلوي ، ومشروع ازدواج طريق " أسيوط- ديروط" الزراعي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بايقاف الركاب، في طريقه لتفقد مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وذلك لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة " سانت ماري" الخاصة الذين اصطفوا لتحيته ومرافقيه خلال مروره من أمام المدرسة.

وحرص المعلمون والطلاب على حمل أعلام مصر خلال اصطفافهم أمام المدرسة؛ للترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لهم جميعا، داعيا الطلاب للاجتهاد في استذكار دروسهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحصيل العلم، لبناء مستقبلهم.