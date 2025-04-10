شكرا لقرائتكم خبر عن نوع الدراسة مختلف.. حوار بين رئيس الوزراء وطالبة بمدرسة تكنولوجية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

أجري الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، حوار ودى مع إحدي الطالبات بإحدي المدارس التكنولوجية، بمحافظة أسيوط ، حول الدراسة بالمدرسة وسبب قدومها من محافظة أخري للدراسة بمدرسة تكنولوجية فى أسيوط.

وقالت الفتاة فى حديثها مع رئيس الوزراء، " أنا من سوهاج والدراسة هنا مختلفة وفيها جديد وبتعلم".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، عدد من المدارس من بينهم مدرسة تكنولوجية .

كما تفقد رئيس الوزراء، كوبري منقباد العلوي ، ومشروع ازدواج طريق " أسيوط- ديروط" الزراعي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بايقاف الركاب، في طريقه لتفقد مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وذلك لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة " سانت ماري" الخاصة الذين اصطفوا لتحيته ومرافقيه خلال مروره من أمام المدرسة.

وحرص المعلمون والطلاب على حمل أعلام مصر خلال اصطفافهم أمام المدرسة؛ للترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لهم جميعا، داعيا الطلاب للاجتهاد في استذكار دروسهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحصيل العلم، لبناء مستقبلهم.