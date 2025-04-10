شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2,7 مليون جنيه الربع الأول من العام 2025. والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,7 مليون طن خلال الربع الاول من العام الجاري اعتبار من اول يناير حتى نهاية مارس .

وأوضح تقرير لـ الحجر الزراعي المصري أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، بطاطا، رمان، ثوم طازج، فراولة طازجة، فاصولية ( طازجة + جافة)، جوافة، طماطم طازجة.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 328 ألف و 902 طن، بالإضافة إلى تصدير 492 ألف 763 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 96 ألف و 313 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، لتحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت البطاطا، على المركز الرابع بإجمالي 77 ألف و 458 طن، واحتلت الفراولة على المركز الخامس بإجمالي 29 ألف و 162 طن، واحتلت الطماطم الطازجة على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 29 ألف و 195 طن، في حين احتل البصل على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 25 ألف و 410 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 9745 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الجوافة على المركز التاسع بإجمالي 7835 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 2372 طن.

