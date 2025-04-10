شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن آخر يوم دراسة لأولى وثانية ابتدائى وموعد تقييمات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

يواصل طلاب المدارس الحضور والمواظبة بأيام الدراسة المتبقية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2024,2025، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آخر يوم بالدراسة للصفين الأول والثانى الابتدائى وموعد تقييمات الفصل الدراسي الثاني بحيث يبدأ التقييم المبدئى من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، وهو آخر يوم حضور للطلاب بالعام الدراسى الجارى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتي:-

- تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابي المستمر لهم.

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانوني.