شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة لـ"رئيس الوزراء" خلال جولة بحضانات أطفال مستشفى منفلوط: معدلات الإنجاب بأسيوط مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للحضانات داخل مستشفي منفلوط بأسيوط ، أن معدلات الإنجاب بالمحافظة مرتفعة.

واطمئن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الخدمة المقدمة للمرضى داخل مستشفى منفلوط بأسيوط خلال جولته التفقدية بالمحافظة، موجها سؤاله لإحدي المرضي قائلا" عايز اطمن الخدمة عاملة إيه هنا".

واستمع رئيس الوزراء، عقب ذلك لشرح من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان ، حول الخدمات المقدمة للمرضي وعدد الأسرة بالمستشفي .