شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لمريضة بمستشفى منفلوط: الخدمة عاملة إيه هنا والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الخدمة المقدمة للمرضى داخل مستشفى منفلوط بأسيوط خلال جولته التفقدية بالمحافظة، حيث سأل رئيس الوزراء أحد المرضى فى المستشفى عن جودة الخدمات المقدمة.

واستمع رئيس الوزراء، عقب ذلك لشرح من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان ، حول الخدمات المقدمة للمرضي وعدد الأسرة بالمستشفي .