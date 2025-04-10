شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الوثيقة بين مصر والمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والمجر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده وزير الخارجية اليوم الخميس مع وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو الذى يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

ورحب الدكتور عبد العاطي - فى مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره المجرى ضيفا عزيزا على مصر ، حيث يترأس الجانب المجرى فى اجتماعات للجنة الاقتصادية المشتركة بالقاهرة، لافتا إلى أن الجانبين يعملان خلالها أعمال اللجنة من أجل إضافة المزيد من الزخم للتعاون بين البلدين.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية المجرى إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى تأتي تجسيدا للاتفاقية والتى وقعت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور اوربان بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتى وقعت في عام 2023 خلال زيارة أوربان إلى القاهرة.

وقال وزير الخارجية إنه عقد ووزير خارجية المجر مباحثات ثنائية أعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.. مضيفا أن الاجتماعات تناولت العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين لاسيما العلاقات الاقتصادية حيث تم التشديد على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية، وزيادة نفاذ السلع المصرية إلى السوق المجرى، وزيادة الاستثمارات المجرية في مصر ومواصلة عقد منتديات الأعمال بين الشركات من الجانبين.