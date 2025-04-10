شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، مع عدد من الشركات العاملة بمشروع "كمبوند مزارين" في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل به، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في بداية الاجتماع، حرصه على التواصل الدائم مع كافة الشركات العاملة في المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لها وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ أولا بأول، مشيرًا إلى أن مشروع الكمبوند السكنى "مزارين"، أحد المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 700 فدان تقريباً، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمكونات المشروع وموقف الوحدات به، تمهيداً لتسليمها للحاجزين، بجانب الانتهاء من كافة الملاحظات بعدد من الوحدات، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بمواعيد تسليم الوحدات المتبقية وضغط الأعمال لتحقيق المستهدف، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للشركات للانتهاء من كل الوحدات وتسليمها في التوقيتات المحددة لذلك.

كما كلف المهندس شريف الشربيني مسئولي الوزارة بوضع خطة عمل للمتابعة الدورية للمشروع واستمرار التواصل مع ممثلي الشركات لمتابعة موقف التسليمات الخاصة بالوحدات، ولتذليل أية تحديات قد تظهر خلال التنفيذ للدفع بوتيرة العمل بالمشروع.