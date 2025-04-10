شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة اليونانى يؤكد أهمية ترؤس مصر للمؤتمر الوزارى لعملية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الهجرة واللجوء اليونانى ماكيس فوريديس، أهمية ترؤس مصر للمؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم، والتى لعبت خلاله دورا حيويا للغاية، حيث تم التوصل إلى استراتيجية موسعة لكافة الدول المشاركة فى هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن عملية الخرطوم بدأت منذ 10 سنوات وهو منتدي للحوار بين دول القرن الأفريقي والدول الأوروبية.

وقال فوريديس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن المشاركين شددوا على ضرورة تقديم الدعم للهجرة الشرعية لأنها تعمل على سد الاحتياجات من العمالة النظامية في الدول التي تحتاج إليها بينما اتفقنا على أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لنا.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة إلى التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي يتم فيها التهريب والاتجار بالبشر والتي تشكل تهديدا لحياة البشر، لافتا إلى أن محاور المؤتمر الوزاري تتماشي مع استراتيجية اليونان للهجرة التي تشكل أولوية لنا.

وأوضح الوزير اليوناني، أن دولا كثيرة مثل مصر واليونان تواجه تحديات خطيرة نتيجة النزاعات الحالية في المنطقة بسبب الأعداد الكبيرة من البشر الذين يسعون إلى الهجرة وحجم الأموال التي يكسبها المهربون مما يتطلب العمل لوقف هذه الهجرة غير الشرعية من خلال مساعدة الدول لإحداث التوازن الصحيح وهذا يعني السعي لتصدير العمالة النظامية وحماية الحدود ووضع نظام لعودة اللاجئين.

وأضاف فوريديس، أنه أجري لقاءات مثمرة مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير العمل محمد جبران ونائب وزير الخارجية لشئون الهجرة السفير نبيل الحبشي حول تعزيز التعاون مع مصر لتصدير العمالة الماهرة لليونان لسد الاحتياج في قطاعي الزراعة والبناء والعمل على منع الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر بسبب شبكات المهربين الذين يخلقون هذه المشكلة بكل مخاطرها.