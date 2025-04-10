شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان تطوير المنطقة الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى اللواء دكتور/ خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، جولة تفقدية بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.

وراعت أعمال التطوير التي تم تنفيذها، رفع كفاءة الخدمات المقدمة بـ المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وتحسين تجربة السائح، وظهور المكان بالمظهر اللائق بمصر خلال الزيارة، وذلك عن طريق دعم وتطوير المرافق وتعزيز نقاط الخدمات ووسائل الترفيه، وإبراز الواجهة الحضارية للمقصد.

واستهدفت الأعمال تسهيل حركة الزائرين بين معالم المنطقة الأثرية إلى جانب تيسير حركة الدواب من الخيل والجمال والعربات (الكاريتة) وتنظيم تواجدهم كأحد عوامل الجذب الثقافى والترفيهى للسائحين.



