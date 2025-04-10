شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: استلام 360 طن قمح من المزارعين بالفيوم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الكمية التي تم استلامها من القمح المحلي لموسم 2025 في محافظة الفيوم، بلغت حتي الآن نحو 360 طنا، وذلك بعد 6 أيام من افتتاحه في المحافظة و أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، موضحا أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيها.

وأكد الوزير أن السعر يعد مشجّع للمزارعين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجى كما ، أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وشدد وزير التموين أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

و قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة طامية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تبلغ 181 ألف فدان، و المستهدف أن تورد نحو 240 الف و 917 طن وأن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح ما بين 18 إردبا، و تصل إلى 24 إردبا في بعض المناطق كما أن الكميات المستهدف استلامها ستورد لعدد 3 صوامع تابعة لشركتي القابضة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطي، و9 شونة حديثة بسعة اجمالية 200 ألف و300 طنًا.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، أن متوسط حجم التوريد اليومى يبلغ 70 طنا تتخطى 2000 طن فى ذروة الموسم.

وتابع :" محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 ألف طن، موزعة 60 ألف طن صومعة طامية و60 ألف طن صومعة قصر الباسل، وصومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى سعة 25 الف طن."



