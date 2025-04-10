شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأزهرية فى نيجيريا تنظم برنامجًا تدريبيا للأئمة والخطباء بولاية كانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظَّمت البعثة الأزهريَّة بولاية (كانو) النيجيريَّة، بالتعاون مع المؤسَّسة الإسلاميَّة، برنامجًا تدريبيًّا للأئمة والخطباء بمحافظة (جيا) التابعة للولاية، بحضور الدكتور إبراهيم علي، أمير المحافظة، والدكتور منذر يوسف، أمير العلماء، والشيخ معاذ شعيب، أمين المؤسَّسة الإسلامية.

وشارك في هذا البرنامج التدريبي 60 إمامًا وخطيبًا؛ إذْ قدَّم أعضاء البعثة الأزهريَّة سلسلةً مِنَ المحاضرات التعليميَّة تناولت عدَّة محاور؛ هي: القرآن الكريم وتجويده، وفقه الدَّعوة والدَّاعي، وفنُّ الخطابة ومهارات الخطيب، والثقافة الإسلاميَّة، واللُّغة العربيَّة وآدابها.

وفي ختام فعاليَّات البرنامج التدريبي، وزِّعت شهادات التقدير على المشاركين الذين عبَّروا عن شُكرهم وامتنانهم للأزهر الشريف عَبْر وسائل الإعلام الرسميَّة، مثمِّنين جهود الأزهر في نَشْر الثقافة الإسلاميَّة وتعزيز اللُّغة العربيَّة في نيجيريا.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية، أنَّ هذه البرنامج التدريبي يمثِّل خطوةً مهمَّـةً في تعزيز الدَّور التوعوي والدعوي للأزهر الشريف في نيجيريا، مؤكِّدًا أن مشاركة هذا العدد من الأئمة والخطباء يعكس مدى حِرصهم على الارتقاء بمهاراتهم العِلميَّة والدَّعويَّة لخدمة مجتمعاتهم.

وأوضح د. الجندي أنَّ موضوعات البرنامج التدريبي قد اختِيرت بعناية؛ لتلبية احتياجات الأئمَّة والخطباء، سواء في مجال تجويد القرآن الكريم، أو في تطوير قدراتهم في فنِّ الخطابة، إلى جانب التثقيف الدِّيني واللُّغوي، بما يُعينهم على القيام بدَورهم الدَّعوي بوعي ومسئوليَّة، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر الشريف مِن خلال بعثاته المنتشرة في العديد مِن دُوَل العالَم، سيواصل تنظيم مثل هذه البرامج التدريبيَّة التي من شأنها أن تُسهِمُ في نَشْر صحيح الدِّين وتدعم استقرار المجتمعات.