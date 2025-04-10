شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم مبادرة اجتماعية لبيع السلع الغذائية بأقل من سعر التكلفة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج، معرض لبيع السلع الغذائية بأقل من سعر التكلفة (مدعمة من الكنيسة)، الذي أقيم في كنيسة رئيس الملائكة بمدينة جرجا (مقر المطرانية).

ويقام المعرض لمدة 3 أيام (أو حتى نفاذ الكمية)، تحت شعار مبادرة "نجنا من الغلاء" التى أطلقتها المطرانية إيمانًا بدور الكنيسة تجاه المجتمع والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وفى سياق متصل، كان المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات نظم على مدار ثلاثة أيام، عدة فعاليات ركزت على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية متنوعة، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، فعاليات اليوم الثالث، حيث اطلع على ورش العمل الفنية، والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة، والقوافل الطبية، وملتقى التوظيف.

وألقى قداسته كلمة على طلاب المرحلة الإعدادية خلال الندوة التثقيفية التي قدمتها مؤسسة "إيجي كوبت" حول أهمية التعليم الفني، مثمنًا دوره في بناء مستقبل مستدام للإنسان وتعزيز مهارات الشباب، كما وزع حقائب مدرسية على الطلاب، من إنتاج سيدات مصريات تم تدريبهن وتمكينهن من خلال حملة "علّم واتعلّم"، التي يقدم من خلالها المكتب البابوي للمشروعات فرص العمل لإنتاج الحقائب المدرسية التي يتم توزيعها في المدارس الحكومية مع بداية كل عام دراسي، وذلك في إطار دعم التعليم وتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة.



أسعار المنظفات



أسعار طبق البيض



الشباب المتطوعون فى المبادرة مع الأنبا مرقوريوس



السمن البلدى والبيض والمكرونة



أطباق البيض والأرز