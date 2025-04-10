شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر أولى دول العالم فى تصدير البرتقال المصرى والفروالة المجمدة والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع نواف العنزي رئيس مجلس الأعمال الكويتي المصري، لبحث آليات تسهيل جلب الاستثمارات الكويتية بالقطاع الزراعي في مصر، في ختام مشاركته باجتماعات مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي فى العاصمة الكويتية،وقبل عودته للقاهرة.

أكد فاروق على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل لجذب الاستثمارات العربية في قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها قطاع الزراعة.

وأضاف أن مصر أصبحت من الوجهات المفضلة للاستثمار حالياً في ضوء توافر بيئة استثمارية محفزة وبنيه تحتية رائدة في المنطقة وضعتها في مقدمة الدول العربية من حيث فرص الاستثمار المتاحة ليس فقط في قطاع الزراعة ولكن بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى.

كما اشار الى الصادرات الزراعية المصرية التى أصبح عليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لسمعتها الجيدة والإجراءات التى اتخذتها الدولة في مجال الرقابة والصحة النباتية كذلك تطوير منظومة الحجر الزراعي والمعامل المرجعية التي اقامتها وزارة الزراعة للتاكد من مطابقة الشحنات الزراعية المصدرة للشروط والمواصفات الفنية الدولية.



ولفت إلى أن مصر أولى دول العالم في تصدير البرتقال المصري والاول في تصدير الفروالة المجمدة ولديها منتجات زراعية تنافسية بالاسواق العالمية كما تنتج كميات هائلة من الطماطم والبطاطس مما كان له اثره الايجابي على انخفاض اسعار السلع الزراعية،

وشدد على اهمية عقد لقاء مع المستثمرين الكويتيين اثناء زيارتهم المرتقبة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الزراعة ان هناك قطاعات وانشطة زراعية يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها من اهمها التصنيع الزراعي حيث تنتج وتصدر مصر كميات كبيرة من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، مؤكدا ان التصنيع الزراعي يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج محلياً وعالميا مما يكون له الأثر الفعال على زيادة دخول صغار المزارعين وزيادة الدخل القومي المصري من العملة الدولارية.

كما أشار إلي اهمية فتح السوق الكويتي امام صادرات مصر من الخيول العربية التي تتميز بصفات عالمية نادرة.



ومن جانبه أعرب "العنزي" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة مشيرا إلى أن

مصر بالنسبة للكويت هي مقصد هام للاستثمار فى المجال الزراعي نظرا لما شهدته الزراعة المصرية من تطور خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء اهتمام فخامة الرئيس السيسي بتحديث القطاعات الاقتصادية بشكل عام في مصر وانه سيقوم بافتتاح احدث استثماراته في مصر قريبا وهو المصنع الرابع لصناعة وانتاج المخبوزات بمدينة اكتوبر ، حيث يمتلك ثلاثة مصانع أخرى في مصر

وأشاد كذلك بالبنية التحتية التي شهدتها مصر واعتزاز رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر نظرا لاهتمام القيادة السياسية في البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون فيما بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والكويت

ومن ناحية أخرى، أشار السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت بأن هناك اهتمام كويتي بالاستثمار فى مصر وان الدولة المصرية حريصة على استيعاب هذا الاستثمار وتحفيزه ومساندته.

وفي نهاية اللقاء وزير الزراعة وجه الشكر للسفير اسامة شلتوت حيث بذل جهدا كبيرا خلال الزيارة وشارك في اجتماعات الوزير مع المسئولين الكويتين ،

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شارك في اجتماع السنوى ال 49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى والذي عقد بالكويت على مدار يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام القادم في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية.



كما التقى "فاروق" خلال زيارته للكويت ببعض نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع وكذلك بعض مسئولى الزراعة في الوطن العربي بحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.