شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد تستقبل العزاء فى رحيل القمص عبدالمسيح بسيط والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد مساء اليوم عزاء القمص عبدالمسيح بسيط كاهن الكنيسة في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة الكنيسة.



وأقيمت مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد، صلوات تجنيز الأب القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن الكنيسة ذاتها وأستاذ الكتاب المقدس واللاهوت الدفاعي بالإكليريكية وعدد من المعاهد الكنسية.



وصلى صلوات التجنيز الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة وأبناء ومحبي الأب المبارك المتنيح.



وتوفى القمص عبد المسيح بسيط اليوم، عن عمر قارب 74 سنة قضى منها ما يقارب 49 سنة فى خدمة الكهنوت، بعد أن أثرى المكتبة الكنسية بالعديد من الكتب فى بعض فروع العلوم الكنيسة حيث بلغ عدد الكتب التى ألفها 77 كتابًا.

ويُعد القمص عبدالمسيح بسيط أحد أبرز الكهنة والعلماء في مجال اللاهوت الدفاعي والدراسات الكتابية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله إرث علمي وتعليمي أثرى المكتبة القبطية وطلاب العلم اللاهوتي.

ولد القمص عبدالمسيح بسيط وتخرج في كلية الآداب والتربية، قسم اللغة الإنجليزية عام 1978، ثم التحق بقسم اليوناني واللاتيني بكلية الآداب بنظام الانتساب عام 1983، وبعدها التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة (القسم المسائي) عام 1984.

وقبل سيامته كاهنًا، كتب خمسة مسودات لكتب في اللاهوت، نُقّحت ونُشرت بعد رسامته، كما عمل مدرسًا للاهوت الدفاعي وتاريخ العقيدة بالكلية الإكليريكية فرع شبرا الخيمة، ومديرًا لمعهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، حيث درّس موادًا علمية متخصصة منها: مخطوطات الكتاب المقدس، التراجم، النقد الأدبي، قانونية الأسفار، والنقد النصي.

كان للقمص عبدالمسيح بسيط حضور واسع من خلال كتبه وبرامجه التليفزيونية، وتميّز بأسلوب علمي دقيق ومنهجيته في تقديم علوم اللاهوت، مما جعله مرجعًا مهمًا في الدفاعيات المسيحية في مصر.

يُذكر أن القمص عبدالمسيح فقد نجله الشماس مايكل في نوفمبر 2023، وكان له ابنَين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما شكّل جانبًا إنسانيًا مؤثرًا في حياته.