شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلق الفيلم الوثائقى الترويجى لمحميات جزر البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة البيئة تطلق الفيلم الوثائقى الترويجى لمحميات جزر البحر الأحمر، يستعرض جمال محميات جزر البحر الأحمر الخلابة.

وعن محميات البحر الأحمر تقول وزارة البيئة : الجمال الذي لم يحكي أسراره بعد مرحبا بكم في محميات جزر البحر الأحمر بمصر .. فلنغوص في الجانب البكر من البحر الأحمر حيث الجزر الخلابة، وأماكن الغوص بمواصفات عالمية الجمال الطبيعي البكر يمتعنا بمغامرة لا تنسى .

وتابعت: السباحة بين الشعاب المرجانية المليئة بالحياة والاسترخاء على الشواطئ الهادئة والاستمتاع بالمياه الكريستالية الصافية.

وأكدت: محميات جزر البحر الأحمر قبلة الغواصين ومحبي الطبيعة وراغبي الابتعاد عن الروتين اليومي والتواصل مع كنوز الطبيعة.

وأضافت: حدد وجهتك إلى جواهر مصر الخفية جزر دايدالوس ، أبو رمادة، أبو منقار، الجفتون، مجاويش، روكي، زبرجد، سانت جونو.وغيرها الكثير.

وقالت: سواء تمضي عطلتك في السباحة بين المناظر الطبيعية النابضة بالحياة، أو الابحار عبر المياه الهادئة، أو مجرد الاستمتاع بأشعة الشمس كل جزيرة من جزرنا تدعوك لاكتشافها بمسئولية والاتصال مع واحدة من أكثر النظم البيئية المميزة في الكوكب.

واختتمت: حماية الطبيعة تبدأ بتجربة جمالها محميات جزر البحر الأحمر تناديك فهل انت مستعد لتجربة غير اعتيادية.