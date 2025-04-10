شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تثمن قرار الرئيس بمساواة بدل مخاطر المهن الطبية للعاملين بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النقابة العامة للأطباء، موافقة رئيس الجمهورية على طلب الهيئة العامة لـ التأمين الصحى، بشأن مساواة أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأقرانهم المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، وذلك فيما يتعلق باستحقاقهم لقيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وفقاً لما ورد بالقانون رقم (14) لسنة 2024.

وأوضحت نقابة الأطباء، أنه بموجب هذا القرار، سيتم تعديل صرف بدل المخاطر للعاملين بالتأمين الصحي ليكون وفق القيم التالية:

2000 جنيه للأطباء البشريين.

1600 جنيه لأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، وأخصائيي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي، والكيميائيين، والفيزيقيين.

1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية من فنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القرار كان أحد المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة العامة للأطباء خلال السنوات الماضية، في سبيل تحقيق العدالة بين كافة العاملين في الحقل الطبي، دون تمييز بين جهات عملهم.