شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تخاطب التعليم العالى لوقف إنشاء كليات جديدة وتقليل أعداد الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عقب إصدار وزارة التعليم العالى قرارها بإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تحتوي علي كليات طب أسنان، ليصل عدد كليات طب الأسنان التي صدر لها قرار جمهوري إلى 85 كلية طب الأسنان.

وجاء فى الخطاب، أن كليات طب الأسنان في الولايات المتحدة لا يتجاوز 65 كلية، ولا يتعدى عدد الدارسين فى كل دفعة في كل كلية خمسون طالبا، وأقصى عدد تم تخريجه في عام واحد في الولايات المتحدة هو 6500 طبيب، بينما الدفعات الحالية في مصر والتي تخرجت في 2023 تتجاوز الإثنا عشر ألفا، ودفعة 2024 تتجاوز هذا الرقم.

واستعلمت النقابة العامة لاطباء الأسنان عن الدراسة الخاصة باحتياجات سوق العمل والتي تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لديها كافة البيانات عن أطباء الأسنان والتي لا توجد في وزارة الصحة ولا الجهاز المركزي للتعبنة والإحصاء.

ونوه الخطاب انه قد تجاوز عدد أطباء الأسنان 108 ألف طبيب، بخلاف ما يفوق الـ70 ألف طالب، داخل الجامعات المصرية حاليا، بخلاف الدارسين بالخارج والذى يجاوز عددهم السبع آلاف طالب.

وذكر الخطاب انه إذا كانت الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي تري أن هناك احتياج لإنشاء كليات جديدة لأن سوق العمل يحتاج إلي مثل تلك الأعداد من الخريجين، فعلي الدولة أن تقوم بتعيين جميع الخريجين من دفعة 2023 والدفعات التالية لها.

وفي نهاية الخطاب طالب النقيب العام لأطباء أسنان مصر تحديد موعد عاجل للاجتماع وذلك في حضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الأمر.

هذا وسبق أن قدمت النقابة دراسة إلي وزارة التعليم العالي في 2022 عن أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأعداد 81 ألفا، بالإضافة إلي 69 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة، وحذرت النقابة في حينها من البطالة التي تفتك بالمهنة.

وفي إطار متصل تعمل النقابة العامة لاطباء الأسنان علي إعداد دراسة محدثة لأعداد أطباء الأسنان وتأثيره علي سوق العمل سيتم إرسالها إلي جميع الجهات المعنية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.