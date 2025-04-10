شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الفروق بامتحان اللغة الإنجليزية لطلبة النظامين الجديد والقديم بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز الفروق بامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم استعدادا للامتحانات التي تنطلق 15 يونيو المقبل كالتالى:

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا.

ـ يتم توزيع الأسئلة في امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلبة النظام الجديد بواقع 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

ـ تم تخصيص 60 درجة كنهاية عظمى للمادة منها 51 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

ـ أما بالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلبة الثانوية العامة بالنظام القديم يضم الامتحان 37 سؤالًا وليس 42 كما هو الوضع في النظام الجديد.

ـ توزع الأسئلة في النظام القديم لمادة اللغة الأجنبية الأولى بواقع 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد.

ـ تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة وليس 60 درجة، على أن يتم توزيع الـ" 50 درجة بواقع 41 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

و يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

ويبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem يوم الأحد 15 يونيو المقبل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( اللغة العربية ) ، ومادة مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات ( اللغة الانجليزية) ، والثلاثاء 24 يونيو 2025 , مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) ، والخميس 26 يونيو2025 مقاييس المفاهيم ( اللغة الانجليزية) .

كما يؤدي الطلاب يوم الأحد 29 يونيو ، مادة استعداد القبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية ) ، ومقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم ( الفيزياء) ، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات( الكيمياء والفيزياء) ، والأحد 6 يوليو 2025 مادتي مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية ، والثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتي استعداد القبول بالجامعات ( الاحياء_ الجيولوجيا) ، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( الرياضيات ) ، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان مادتي مقاييس المفاهيم ( الاحياء) ، ومقاييس المفاهيم( الرياضيات البحتة.