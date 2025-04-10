شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بحث الطلاب على الحضور والمواظبة بأيام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتي :

- تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابي المستمر لهم

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونى.

