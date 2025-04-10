شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق مع إيطاليا لدعم المناطق الصناعية للجلود والأثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 13 يناير سنة 2025.