شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على قرض تصدير حكومى من روسيا إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية؛ لإنشاء محطة طاقة نووية بمصر في 19 نوفمبر 2015.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 يناير لسنة 2025.