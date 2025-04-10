شكرا لقرائتكم خبر عن يرافقه 6 وزراء.. مصطفى مدبولى يبدأ جولة تفقدية بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل ، لمحافظة أسيوط فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه وزراء التضامن والتربية والتعليم والصحة والزراعة والتنمية المحلية والاسكان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.



