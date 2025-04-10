شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق القاهرة تقرر عقد امتحان الأحوال الشخصية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت كلية الحقوق بـ جامعة القاهرة، عقد امتحان مادة "الأحوال الشخصية لغير المسلمين" الذى كان مقرر له يوم الاثنين الموافق 7 أبريل في يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025.

وأكدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الامتحان سيعقد في نفس موعد ومكان انعقاد الامتحان المُعلن في الجداول، كما أنه سيُعقد لطلاب القسم العربي وقسم الدراسة باللغة الإنجليزية.

وكانت شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة فعاليات "ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية"، الذي عقد بمشاركة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات في البلدين.

حضر فاعليات الملتقي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب عدد كبير من قيادات التعليم العالي في مصر وفرنسا، ورؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، ومجلس جامعة القاهرة، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية من الجانبين، ووكلاء كليات الجامعة ومعاهدها، وجمع طلابى كبير من طلاب جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية.