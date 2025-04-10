شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس 10-4-2025.. انخفاض آخر فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 10 أبريل 2025، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 متر، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 29 درجة.

الصغرى 12 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.